Мособлдума
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Мособлдума — за ужесточение мер к собственникам незарегистрированной недвижимости

В Московской областной Думе прошло заседание экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на тему: «Вовлечение неоформленных объектов недвижимости в налоговый оборот».

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