Работа над ошибками. Рейд по благоустройству
Как содержатся дворы, дороги и территории у предприятий торговли. Рейды продолжаются. Представители районной администрации и Адмтехнадзора вернулисьПодробнее
Как содержатся дворы, дороги и территории у предприятий торговли. Рейды продолжаются. Представители районной администрации и Адмтехнадзора вернулисьПодробнее
Кража автомобилей – головная боль для правоохранительных органов. В такой ситуации время – ключевой фактор, ведь зачастую автовладелецПодробнее
25 января — Татьянин день — праздник российского студенчества и всей учащейся молодежи! Накануне этого события свой День рождения отметилаПодробнее
В воинской части удивительно тёплая атмосфера – к ребятам после нескольких месяцев разлуки приехали родные и близкие. До начала главнойПодробнее
Ежегодно Управление образования Ногинского муниципального района проводит соревнования по лыжному спорту. В этот раз в них приняли участие команды (поПодробнее
В Администрации Ногинского муниципального района состоялось заседание оргкомитета по проведению месячника оборонно-массовой работы. Он стартовал 23 января и продлится доПодробнее
В администрации Ногинского муниципального района состоялось награждение победителей смотра-конкурса по Новогоднему оформлению. Он проводится в нашем районеПодробнее
Измайлов Р.Н., ул. Трудовая. В квартире плохой напор горячей воды. УК «СпецКомСервис»: УК «СКС» запланированы работы на 2017 год поПодробнее
Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» собрала множество детей и родителей. Участники прослушали познавательную лекцию об уходеПодробнее
Анна Журавлёва и Алла Синицына организовали совместную выставку. Творческие работы этих женщин радуют и вдохновляют! Любовь и преданность к русскомуПодробнее
Новосибирское «Динамо» – крепкий, слаженный коллектив. Подняться выше середины таблицы к лидерам чемпионата им не удаётся, но и своё местоПодробнее
В 2016 году православные отметили тысячелетие русского монашества на Афоне. В преддверии этого события было решено расписать стены самого большогоПодробнее
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал указание всем муниципальным образованиям провести заседания по результатам отопительногоПодробнее
В Электроуглях прошёл традиционный открытый турнир по зимней рыбалке. Поймать удачу за хвост пытался двадцать один рыбак из столицы иПодробнее
Союз художников Богородского края традиционную «Рождественскую выставку» открыл в фойе Московского областного театра драмы и комедии. Свои работы представили болееПодробнее