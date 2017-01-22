Лидия Биткина. Профессиональный путь
Замечательный врач и позитивный человек Лидия Биткина отметила День рождения. Мы решили понаблюдать за её практикойПодробнее
Замечательный врач и позитивный человек Лидия Биткина отметила День рождения. Мы решили понаблюдать за её практикойПодробнее
Развитию физической культуры и спорта на Богородской земле уделяется особое внимание. Глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин побывалПодробнее
20 января состоялось расширенное заседание Совета ветеранов Ногинского муниципального района. На нём присутствовали представители администрации, городских и сельскихПодробнее
Помните Юлия Цезаря? Он мог делать несколько дел одновременно. Эту девушку зовут Екатерина Жарова. История её жизни уже ознаменована яркимиПодробнее
Ногинский театр юного зрителя подтвердил звание «Образцовый коллектив» постановкой спектакля «Золушка». Яркую историю о дружбе, любви и добротеПодробнее
Как показывает практика, большая часть вопросов, которая волнует жителей, — касается жилищно-коммунального хозяйства. Люди пытаются решить своиПодробнее
Верующие считают, что освящённая вода обладает волшебными свойствами. В Сочельник начинается основнаяПодробнее
Юрий Викторович Стосков ушёл из жизни 14 ноября 2013 года. Человек, роль которого в жизни Богородского края трудно переоценить.Подробнее
В Ногинском колледже возобновляют работу компьютерные курсы для людей пенсионного возраста. Занятия будут проводиться на новыхПодробнее
Спортом надо заниматься с детства. В этом убеждены организаторы первого открытого турнира по хоккеюПодробнее
В сочельник, накануне праздника Крещения Господня на озере Боровом собрались православные верующие, чтобы совершитьПодробнее
Мы все когда-то были детьми. Именно об этом новая постановка режиссёра Сергея Пузырёва. Пузырёв, режиссёр Орловского театра, не в первыйПодробнее
Утро 19 января сотрудники полиции начали с проведения операции «Автомобиль». Они проверили автостоянки на территории Электроуглей. Цель оперативных мероприятий –Подробнее
В ночь с 18 на 19 января Православный мир отмечает один из 12 главных праздников – Богоявление или Крещение Господне.Подробнее
«Ногинский театр юного зрителя» подтвердил звание образцового коллектива спектаклемПодробнее