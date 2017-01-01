Преподобный Илия
1 января Православная Церковь чтит память мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Печерского, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона. Преподобный Илия былПодробнее
Преподобный Севастиан Сохотский, Пошехонский
31 декабря Православная Церковь совершает память священномученика Богородского Сергия (Астахова), служившего в Троицком храме села Ивашево, преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского,Подробнее
Более тысячи человек посетили Музей Эйнштейна в Ногинске
Как устроена наша Вселенная? Как познать её? Как научиться ею управлять? Ответ прост: игра – наивысшая ступень научного исследования! ЛюбителиПодробнее
Дети искренне верят в Деда Мороза
В Районном доме культуры работала Школа новогоднего мастерства. Сказочные герои обучали ребят разным премудростям: мастерилиПодробнее
Персональная выставка Сергея Михайлюка
Сергей Михайлюк ещё не знаком ногинскому зрителю. Да и многим членам Ногинского отделения «Союза художников Подмосковья», в ряды которого онПодробнее
Новые правила землепользования и застройки должны обеспечить предсказуемость для бизнеса
28 декабря депутаты собрались на итоговое заседание в уходящем году. Вызывал бурное обсуждение вопрос, который касался улучшения условий для бизнесменовПодробнее
Новый год – в Районном доме культуры!
Новый год – это сюрпризы, ожидание чуда, хороводы вокруг пушистой, сверкающей ёлочки. Но прежде всего это – праздничное настроение, котороеПодробнее
Николай Сущенко поздравил юных обуховчан с Новым годом
В Ногинском муниципальном районе продолжается череда праздничных мероприятий. Юных обуховчан с наступающим Новым годом поздравил главаПодробнее
В торгово-развлекательном центре «Ногинский» открылся кинотеатр!
29 декабря в торгово-развлекательном центре «Ногинский» начала работать развлекательная зона. Больше нет необходимости ехатьПодробнее
Налоги: что год грядущий нам готовит?
Имущественные налоги имеют большую социальную значимость – именно они формируют основную часть муниципального бюджета. От их поступлений зависит выполнение всехПодробнее
Ногинскому дому художника – 50 лет!
В 1966 году в Ногинске на улице Климова открылся Дом художника. Тогда творческая организация носила название – мастерская №1 «Мособлхужфонда».Подробнее
Святой пророк Даниил и с ним три отрока: Анания, Азария и Мисаил
30 декабря Православная Церковь чтит память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила исповедника, в схимеПодробнее
Общественная палата – об итогах года
В течение года районная Общественная палата провела множество заседаний, круглых столов, встреч, форумов и соцопросов. Темы разные, но все –Подробнее
18 новых микроавтобусов – для Автоколонны 1783
В рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» продолжается обновление подвижного состава автотранспортных предприятий. В начале декабря Автоколонна №1783 получилаПодробнее