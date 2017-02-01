Макарий Великий. День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла (8 лет)
Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошёл и спросил Его: какая первая изПодробнее
Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошёл и спросил Его: какая первая изПодробнее
За годы существования ДОСААФ сменил множество названий — ОСОАВИАХИМ, РОСТО, ДОСАРМ. Но главная задача всегда была одна — распространение средиПодробнее
Проверку на знание песен любимого исполнителя прошли на ура. Но есть некоторые зрители, которые хранят в памятиПодробнее
Святой Афанасий родился в Александрии Египетской. В 319 году патриарх рукоположил его в диакона Александрийской Церкви. Уже в это времяПодробнее
Глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин побывал в пожарном депо в микрорайоне Заречье. Он проверил, в каких условияхПодробнее
27 января состоялся «Час истории» для школьников района в Муниципальном доме культуры и искусств имени Калиниченко. Его посетили ученики старшихПодробнее
В Московской областной Думе прошло заседание экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на тему: «Вовлечение неоформленных объектов недвижимости в налоговый оборот».Подробнее
27 января в комплексном центре социального обслуживания населения прошёл торжественный вечер, посвящённый 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Блокада… СтрашноеПодробнее
Глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин осмотрел учреждения культуры. Он посетил библиотеки, ДК в Молзине, Глухове, РДК, а также краеведческийПодробнее
Антоний Великий родился в Египте около 250 года от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Однажды онПодробнее
Семейный театр Натальи Харитоновой представил постановку в Муниципальном центре культуры и творчества «Глухово». Голубушка – это девушка на выданье. КакПодробнее
27 января исполнилось 185 лет со Дня рождения Льюиса Кэрролла. Чудесный мир писателя до сих пор очаровывает и взрослых, иПодробнее
Валентина Зиновьевна Кубракова родилась 30 марта 1937 года на Брянщине. Когда отца призвали в армию, мама с двумя маленькими дочерьмиПодробнее
Один из вопросов, которые районные депутаты рассмотрели на первом заседании в новом году, касался деятельности Межмуниципального управления МВД «Ногинское». СоветПодробнее
Ногинский район – за здоровый образ жизни: ежегодно Управление образования проводит соревнования по лыжному спорту. В этот раз в нихПодробнее