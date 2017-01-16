лучшие сотрудники
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«Общественное признание» — определены лучшие сотрудники миграционной службы

Стало доброй традицией проводить конкурс «Общественное признание» среди сотрудников различных служб. Центр поддержки инициатив назвал лучших специалистов

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встреча по вопросам комплексного благоустройства
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В этом году в Ногинске будет благоустроено 25 дворовых территорий

В районной администрации прошла встреча по вопросам комплексного благоустройства дворовых территорий в Ногинске. В ней приняли участие представители органов местного

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