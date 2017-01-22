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Глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин побывал на крупных спортивных объектах города

Развитию физической культуры и спорта на Богородской земле уделяется особое внимание. Глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин побывал

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