Рождественская служба — в Богоявленском соборе!
Праздник света, радости и надежды! В ночь с 6 на 7 января Благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев совершил БожественнуюПодробнее
Нет предела фантазии
В Московском областном театре драмы и комедии открыта выставка работ учащихся Детской школы искусств при Богоявленском соборе. Живопись, графика, керамика,Подробнее
Спасатели-кинологи выступили на фонтанном комплексе
Спасатели – люди, которым не знают отдыха даже в праздники. Но в дни школьных каникул кинологи центра МЧС России нашлиПодробнее
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
2 января Православная Церковь вспоминает святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Игнатия Богоносца. В отношении к нашей Родине — России святойПодробнее
Передвижной дельфинарий в Ногинске
Дельфины – милые и дружелюбные морские обитатели, которых часто путают с рыбами. Однако они – млекопитающие, любознательные,Подробнее
Преподобный Илия
1 января Православная Церковь чтит память мученика Вонифатия, преподобного Илии Муромца, Печерского, мучеников Полиевкта и Тимофея диакона. Преподобный Илия былПодробнее