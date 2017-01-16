«Общественное признание» — определены лучшие сотрудники миграционной службы
Стало доброй традицией проводить конкурс «Общественное признание» среди сотрудников различных служб. Центр поддержки инициатив назвал лучших специалистовПодробнее
Стало доброй традицией проводить конкурс «Общественное признание» среди сотрудников различных служб. Центр поддержки инициатив назвал лучших специалистовПодробнее
Сейчас юному поколению трудно представить время, когда Рождество было обычным рабочим днём, а специальные патрули ходили по улицам и заглядывалиПодробнее
В 48-й раз в СК «Знамя» прошёл Новогодний турнир по боксу. В 1969 году его организовал наш прославленный земляк СтаниславПодробнее
Почти две трети чемпионата позади. Можно подводить промежуточные итоги. И если положение лидеров – «УГМК», «Курского Динамо» и «Надежды» неПодробнее
На здании штаба 946-го ордена Трудового Красного знамени Главного центра геопространственной информации, который ногинчане называют топографической частью, установлены две мемориальныеПодробнее
На пороге Новый год по старому стилю. Это редкий исторический феномен, который возник в результате смены летоисчисления. Он позволяет продлитьПодробнее
Несмотря на сложные погодные условия, и дети, и взрослые хотят кататься на коньках. Но не везде есть такая возможность. ПоПодробнее
Зимним декабрьским днём 1981 года детский сад распахнул двери для двухсот восьмидесяти ногинчан. С этого дня всё внимание взрослыхПодробнее
Новогодний подарок получили жители Ногинска и Обухова: 30 декабря открылись два детских сада! Приветствовал малышейПодробнее
В районной администрации прошла встреча по вопросам комплексного благоустройства дворовых территорий в Ногинске. В ней приняли участие представители органов местногоПодробнее
Жители пансионата «Ногинский» — люди преклонного возраста и инвалиды. Выходить на улицу не обязательно: три корпуса учреждения связаны между собойПодробнее
Сто десять детей посетили Ёлку в парк-отеле «Анива». Увлекательное представление понравилось и ребятам, и их родителям! Добрые волшебники встретилиПодробнее
Когда мы веселимся от души, каждый день радуем себя и близких, дарим подарки? Конечно, в Новогодние праздники! Везде проходят праздничныеПодробнее
Праздник света, радости и надежды! В ночь с 6 на 7 января Благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев совершил БожественнуюПодробнее
В Московском областном театре драмы и комедии открыта выставка работ учащихся Детской школы искусств при Богоявленском соборе. Живопись, графика, керамика,Подробнее