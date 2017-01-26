храм на Афоне
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Среди художников, которые расписали самый большой русский храм на Афоне, — наш земляк Михаил Полетаев

В 2016 году православные отметили тысячелетие русского монашества на Афоне. В преддверии этого события было решено расписать стены самого большого

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