Традиционная народная культура воспета в спектакле «Голубушка»
Семейный театр Натальи Харитоновой представил постановку в Муниципальном центре культуры и творчества «Глухово». Голубушка – это девушка на выданье. КакПодробнее
Семейный театр Натальи Харитоновой представил постановку в Муниципальном центре культуры и творчества «Глухово». Голубушка – это девушка на выданье. КакПодробнее
27 января исполнилось 185 лет со Дня рождения Льюиса Кэрролла. Чудесный мир писателя до сих пор очаровывает и взрослых, иПодробнее
Валентина Зиновьевна Кубракова родилась 30 марта 1937 года на Брянщине. Когда отца призвали в армию, мама с двумя маленькими дочерьмиПодробнее
Один из вопросов, которые районные депутаты рассмотрели на первом заседании в новом году, касался деятельности Межмуниципального управления МВД «Ногинское». СоветПодробнее
Ногинский район – за здоровый образ жизни: ежегодно Управление образования проводит соревнования по лыжному спорту. В этот раз в нихПодробнее
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она длилась 872 дня. Это самая продолжительная и страшная осадаПодробнее
Страсть к игре восхищает: длинный сезон Ногинской любительской лиги, который закончится в конце апреля, только стартовал. Но первое же «окно»Подробнее
Участковых будут знать в лицо. Об этом говорили районные депутаты на первом заседании в новом году. Они утвердили отчёт начальникаПодробнее
25 авторов Союза художников Богородского края представили работы на Рождественскую выставку. По традиции она открылась в холле Московского областногоПодробнее
Во время предыдущего прямого эфира с главой Ногинского муниципального района Игорем Красавиным поступила жалоба от жительницы с Трудовой, 8. ПроблемаПодробнее
Как содержатся дворы, дороги и территории у предприятий торговли. Рейды продолжаются. Представители районной администрации и Адмтехнадзора вернулисьПодробнее
Кража автомобилей – головная боль для правоохранительных органов. В такой ситуации время – ключевой фактор, ведь зачастую автовладелецПодробнее
25 января — Татьянин день — праздник российского студенчества и всей учащейся молодежи! Накануне этого события свой День рождения отметилаПодробнее
В воинской части удивительно тёплая атмосфера – к ребятам после нескольких месяцев разлуки приехали родные и близкие. До начала главнойПодробнее
Ежегодно Управление образования Ногинского муниципального района проводит соревнования по лыжному спорту. В этот раз в них приняли участие команды (поПодробнее