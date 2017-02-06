Неделя о Мытаре и фарисее
Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! БлагодарюПодробнее
Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! БлагодарюПодробнее
На эти вопросы обратил внимание глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин. Есть в мире вещи незыблемые. К такимПодробнее
Святой апостол Тимофей происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращён ко Христу святым апостолом Павлом. КогдаПодробнее
В Электростали открылась новая интересная экспозиция. Она разместилась в четырёх залах. Один из меньших залов наполненПодробнее
2017 объявлен годом экологии. На базе 9 школы уже три года успешно развивается детское движение «Лесничий». ЮныеПодробнее
На один из прямых эфиров с главой Ногинского муниципального района пришла жалоба на плохое состояние остановокПодробнее
Дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья на улице Юбилейной были достроены летомПодробнее
В рамках месячника оборонно-массовой работы 27 января на базе центра допризывной подготовки прошла СпартакиадаПодробнее
3 февраля после ремонта состоялось открытие Дома культуры «Красный Электрик». Для жителей микрорайона это стало долгожданным событием. Творческие коллективы подготовилиПодробнее
Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. В юности он получил разностороннее образование: изучил философию, грамматику, риторику, былПодробнее
Фестиваль «Пластилиновая ворона» прошёл впервые, а уже снискал популярность среди конкурсантов. Участие в нём – большая ответственность и возможность выступитьПодробнее
Правительство Московской области реализует масштабный проект по вовлечению в налоговый оборот недвижимости по двум направлениям: выявление незарегистрированных жилых домов, строений,Подробнее
В администрации Ногинского муниципального района прошло рабочее совещание Координационного совета по делам инвалидов. Говорили о программеПодробнее
Депутат Московской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Иван Жуков провёл очередной приём жителей в Ногинске. Большинство вопросовПодробнее
В сельском Доме культуры Ямкина в тридцать шестой раз прошёл турнир по волейболу среди мужских команд памяти тренера-преподавателя Ногинской Детско-юношескойПодробнее