турнир по волейболу
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Тридцать шестой турнир по волейболу памяти тренера-преподавателя Сергея Лопатина — в Ямкине

В сельском Доме культуры Ямкина в тридцать шестой раз прошёл турнир по волейболу среди мужских команд памяти тренера-преподавателя Ногинской Детско-юношеской

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