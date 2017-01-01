Новости 

Преподобный Севастиан Сохотский, Пошехонский

31 декабря Православная Церковь совершает память священномученика Богородского Сергия (Астахова), служившего в Троицком храме села Ивашево, преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского,

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депутаты
Новости 

Новые правила землепользования и застройки должны обеспечить предсказуемость для бизнеса

28 декабря депутаты собрались на итоговое заседание в уходящем году. Вызывал бурное обсуждение вопрос, который касался улучшения условий для бизнесменов

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